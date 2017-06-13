Dünkü endişelendiren depremin ardından peş peşe depremler!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 15.28'de İzmir'in Karaburun İlçesi açıklarında, Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından, bugün (Salı) saat 01.00'a kadar; en büyüğü 4.4, en küçüğü 1.7 olmak üzere toplam 78 artçı deprem daha meydana geldi.

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