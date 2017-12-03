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3 ARALIK 2017 PAZAR - YIL: 48

Dünya Engelliler Günü için Sultanahmet Camisi'nde mevlit okutuldu

03 Aralık 2017, Pazar 15:00
İstanbul Müftülüğü, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Sultanahmet Camisi'nde mevlit programı düzenledi.

İstanbul Müftülüğü ile Anadolu Engelliler Birliği Derneği'nce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi. 

Sultanahmet Camisi'nde gerçekleştirilen programda konuşan İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, toplumun engellilerine sahip çıkması gerektiğini, İslam tarihinde ve Hazreti Muhammed'in uygulamalarından örnekler vererek anlattı.

Hareket itibarıyla başkasının destek ve yardımına ihtiyaç duyan kişinin engelli olduğunu ifade eden Yılmaz, İslam'ın, anne-baba ve birinci derecede yakınlardan sonra engellilere sahip çıkılmasını önceleyen bir din olduğunu vurguladı.

Allah'ın, Müslümanlara hem engellilere hem de düşkünlere sahip çıkmayı emrettiğini kaydeden Yılmaz, "İslam Peygamberi, Efendimiz Hazreti Muhammed, uygulamalarında engelli ve özürlü kardeşlerimize nasıl davranılacağını örnekleriyle bizlere göstermiştir. O yüzden, bizim medeniyet ve vakıf tarihimizde engelliler için kurulan vakıflarda ortaya konulan çok güzel örnekler var." dedi.

Camiler Haftası' münasebetiyle 'Engelsiz Camii, Engelsiz İbadet' sloganı

Camilerde engellilere yönelik düzenlemeye değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Teknolojinin hızla arttığı, pek çok imkanın bulunduğu modern çağımızda Müslümanların ekonomik olarak zenginleştiği ama duygusal olarak zaafa uğradığı zamanda gerçekten hepimizin çevresindeki engellilerin farkından olması gerekiyor. Bu yüzden Diyanet İşleri Başkanlığımız, 2012 yılında 'Camiler Haftası' münasebetiyle 'Engelsiz Camii, Engelsiz İbadet' sloganıyla toplumda engelli kardeşlerimize sahip çıkılması adına camilerimizin, engellilerin erişimine uygun hale getirilmesi için çalışmalar başlattı. Hamdolsun, Türkiye'de sayıları binlerle ifade eden camimiz, şu andan engellilerin erişimine uygun hale getirildi."

Engelli insanların, camilere gelip herkes gibi saf tutup ibadet etmek istediğini aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Onlara katkı sunmamız ve yardım etmemiz gerekiyor. Onların engelleri aşmaları için yardım etmemiz, inancımız ve kulluğumuzun gereğidir. Bu anlamda özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı açısından baktığımızda engelli kardeşlerimiz için Kur'an kurslarımız var. Görme engellilerin okuyabilmeleri için kabartma Kur'an-ı Kerim basılıyor. Dini kavramlar sözlüğü basıldı. İbadet etmek ve Kur'an okumak isteyen kardeşlerimiz için hem kitaplarımız hem de hocalarımız var."

Yılmaz, herkesin kendisini potansiyel engelli olarak değerlendirip, bu duyarlılıkla hareket ederek özürlü ve engelli vatandaşlara gereken desteği ve yardımı sunması gerektiğinin altını çizdi. 

AA

Etiketler: engelliler günü, mevlit
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