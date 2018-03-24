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25 MART 2018 PAZAR - YIL: 49

'Dünya Saati' hareketine Türkiye'den de destek geldi

24 Mart 2018, Cumartesi 21:50
Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın 2007 yılından bu yana tüm dünyada gerçekleştirdiği "Dünya Saati" etkinliği kapsamında,Türkiye'de birçok şehirde önemli yapıların ışıkları bir saatliğine söndürüldü.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) başta iklim değişikliği olmak üzere dünyadaki çevre sorunlarına dikkat çekmek için 2007 yılından bu yana tüm dünyada gerçekleştirdiği "Dünya Saati" etkinliği kapsamında, İstanbul'daki bazı önemli yapıların ışıkları bir saatliğine söndürüldü. 

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Ayasofya Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı ile Süleymaniye ve Selimiye camileri gibi pek çok yapının yanı sıra Galatasaray ve Kadir Has Üniversiteleri de bir saat boyunca ışıklarını kapattı. 

Etkinliğe, Beşiktaş ve Başakşehir spor kulüpleri de destek verdi. Vatandaşlar ise "www.dunyasaati.org" adresi üzerinden kayıt yaparak düzenledikleri grup faaliyetleriyle etkinliğe destek verdi.

Edirne

Edirne'de, Selimiye Camisi, Büyük Edirne Sinagogu, Edirne Darüşşifası, Karaağaç eski tren garı, Meriç ve Tunca köprüleri, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi ışıklarını kapatarak Doğal Hayatı Koruma Vakfının (WWF) Dünya Saati hareketine destek verdi. 

Küresel iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla hayata geçirilen etkinlikte Edirne Valisi Günay Özdemir'in talimatıyla Mimar Sinan'ın serhat boyundaki imzası Selimiye Camisi, tarihi taş köprüler Meriç ve Tunca ile Büyük Edirne Sinagogu'nun ışıkları kapatıldı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi de ışıklarını bir süre söndürerek kampanyaya destek oldu. 

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da kampanya ya destek olunması amacıyla Edirne Darüşşifası ve Güzel Sanatlar Fakültesi dersliklerinin olduğu eski tren garının ışıklarını kampanya süresince kapattırdı.

Vali Özdemir, Edirne'nin çevresel duyarlıklarının yüksek olduğunu önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da kampanyaya kentin simgelerinin aydınlatmalarını kapatarak destek olduklarını söyledi.

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Çin Bilimleri Akademisi'nden endişelendiren araştırma!

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/bilim-teknoloji/cin-bilimleri-akademisi-nden-endiselendiren-arastirma_451599

WMO'dan endişelendiren kritik rapor!

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http://www.yeniasya.com.tr/bilim-teknoloji/wmo-dan-endiselendiren-kritik-rapor_415295

Küresel ısınma tehdidi büyüyor

Son zamanların üzerinde en sık konuşulan konularından birisi de küresel ısınma. Dünyanın tehdit altında olduğunu belirten uzmanlar “küresel ısınma ruh sağlığımızı da bozuyor” dedi.

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'Karbon ayak izi' nedir ve Bediüzzaman Said Nursî’nin 'ayak izi' ne kadardır?

Bugün insanların tüketimleri oranında çevreye verdiği zararlar ölçülerek karbon ve ekolojik ayak izleri numaralandırılmaktadır.

‘Karbon ayak izi’ bir kişinin bir yılda tabiata salınmasına vesile olduğu karbondioksit miktarını ifade etmektedir. Karbonla ilgili olarak yiyecekler, giyecekler seyahatler, özel araçlar, uçak yolculukları, toplu taşım, doğal gaz, petrol ve kömür tüketimleri gibi bölümler ölçü alınmaktadır.

Ekolojik ayak izi ise, bir kimsenin tükettiği tabii kaynakların yeniden üretilmesi için ihtiyaç duyulan kara ve deniz sahasının ölçülmesidir ekolojik ayak izi.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/karbon-ayak-izi-nedir-ve-bediuzzaman-said-nursi-nin-ayak-izi-ne-kadardir_371170

AA

Etiketler: edirne, dünya saati, küresel ısınma
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