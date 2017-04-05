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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Dünyada bir ilk Güneydoğu'da olacak

05 Nisan 2017, Çarşamba 20:30
ŞANLIURFA'nın Halfeti İlçesi'nde turizm işletmecisi Salih Kurt, benzeri Hollanda’da bulunan maliyeti 2 milyon liralık 'yüzen otel' projesini Fırat Nehri’nde yapmak için proje hazırladı.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 'Sakin Şehir' ağına dahil ettiği Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesi'nde turizm sezonu açıldı. Tarihi taş evleri ve doğal güzelliğiyle Güneydoğu'nun 'saklı cenneti' olarak adlandırılan ilçe, havaların ısınmasıyla hareketlendi. 

Bölgeye gelen turistler, büyük bölümü sular altında kalan 'batık kenti' tekne turuyla geziyor. Ziyaretçiler, yaklaşık bir saat süren tur sırasında, birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve İncil'in bir nüshasının çoğaltıldığı rivayet edilen Rumkale'yi görme imkanı buluyor. Su altında kalan caminin minaresi ise en çok ilgiyi gören eserlerin başında geliyor. 

İlçede turizm alanında yatırım yapan Salih Kurt, daha önce Hollanda'da gördüğü su üzerinde hareket edebilen yüzen otel projesini Halfeti’de hayata geçirmek için kollarını sıvadı. Türkiye’de ilk kez 30'ar metrekarelik tekneler üzerine ahşap odalar tasarladı. Projeyi kendi imkanlarıyla hayata geçirebilmek için girişimde bulunan Kurt, Birecik Barajı'nın yapımı sırasında beşte ikilik bölümü sular altında kalan, 'Mikroklima' iklimi ve doğal güzelliğiyle dikkati çeken sakin şehir ağındaki Halfeti kıyılarında 2 milyon dolarlık yüzen otel oluşturmayı amaçlıyor. 

İlk etapta 12 tekne üzerinde tasarlanan odaların, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve DSİ'ye yapılan proje müracaatının onaylanması halinde yaz tatilinden itibaren hizmete alınması bekleniliyor. Türkiye’de ilk defa yüzen otel projesini Fırat Nehri üzerinde yapmayı planlayan Kurt şunları söyledi: 

"Saklı cennet olarak bilenen Halfeti’ye yüzen otel yapmak için bir proje hazırladım. Bu projenin bir örneğinin Türkiye’de olmadığını biliyorum. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyarete ettiği bu güzel ilçemizde farklı bir boyut kazandırmak için bu projeye ağırlık verdim. Fırat nehrinde yüzen otel projesi geliştireceğiz. Oteller apart ve günübirlik şekilde kiraya verilebilecek ve güneş enerjisiyle çalışacak. Odalar tekne şeklinde olacak, konuklarımız Fırat Nehri üzerinde istediği yerde gezebilir ya da konaklayabilir. Bu yüzen odalara hizmetlerimiz ise teknelerle yapılacak. Bu projemizin maliyeti yaklaşık 2 milyon liradır."

DHA

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