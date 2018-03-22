"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

'Dünyanın en büyük baklavası' oldu

22 Mart 2018, Perşembe 17:30
Travelexpo 3. Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi'nde 515 kilogramlık baklavanın özel fırında pişirilmesiyle "Guinness Dünyanın En Büyük Baklava Rekoru" kırıldı.

Açılışı ATO Congresium'da yapılan Travelexpo 3. Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi etkinlikleri kapsamında, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ustaların "Guinness Dünyanın En Büyük Baklava Rekoru" denemesinde tek tepside pişirilen 515 kilogramlık baklava ile rekor sahibi olundu.

Guinness yetkilisi, kurulan canlı bağlantı ile denemenin başarılı olduğunu teyit etti.

"Yaklaşık 11 bin 800 dilim bulunuyor"

Rekor denemesine destek veren firma yetkililerinden MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur, yaptığı açıklamada, baklavanın üç aylık bir çalışma sonucu hazırlandığını söyledi.

Amaçlarının Türk baklavasını dünyada tescillemek olduğunu belirten Kanbur, şunları dile getirdi:

"Osmanlı Devleti'nde baklava alayı vardı. Geçmişimizi geleceğe taşımak istedik. Dünyaya da 'Artık tatlı yiyin tatlı konuşun. Biz kavga ile değil tatlılarla rekabet ediyoruz. Artık tatlı yeme zamanı, kavga etme zamanı değil.' diyoruz. Türk tatlısının doğumda, ölümde, bayramda, özel günlerde yeri vardır. Biz de dünyaya en iyi tatlıyı model olarak gösterdik. 515 kilogram ile rekor kırıldı. Daha önceki rekorun iki katı bir ağırlıkta."

MADO Dondurma Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Atilla Kanbur da çeşitli yerden gelen ustalar ve kalfaların hazırlığa destek olduğunu söyledi.

İlk başta hedeflerinin 250 kilogramın üzerine çıkmak olduğunu anlatan Kanbur, "500 kilogramın üzerine çıktık. 2,5 metre eninde 7,5 metre boyunda bir tepsi içerisinde yaklaşık 11 bin 800 dilim bulunuyor. Böyle bir rekora imza atmak bizim için bir ayrıcalıktı. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

AA

Etiketler: ankara, baklava
Okunma Sayısı: 125
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Akar'dan açıklama

    Milyonlarca hesaptan veri toplandığı iddiasına tepkiler büyüyor

    Güney Kore, ''fazla çalışan'' memurun bilgisayarını kapatacak

    Erdoğan - Trump görüşmesi hakkında Kalın'dan açıklama

    'Dünyanın en büyük baklavası' oldu

    Acı haber Bitlis'ten geldi

    Risale-i Nur'a göre kâinatın alkışladığı gece olan Regaib Gecesi'nin önemi nedir?

    Motorine 17 kuruş zam yapıldı

    Acı haberi Başbakan verdi

    'İthal ette bakteri' iddiası

    Yunan askerlerin üzerinden askeri kroki çıktı

    Doğru olmayan icabında 10 karar, 100 karar olabilir

    AB'nin Türkiye'yi kınayacağı iddia edildi

    Bin 800 asker görevden uzaklaştırıldı

    Dünyanın yarısı, susuzluk riskiyle karşı karşıya

    Trump geldi, İslamofobi zirve yaptı

    TSK'ya 8 yeni SİHA

    Çiftlik Bank benzeri 65 şirket radarda

    Suriye'nin buğdayı Türkiye'de filizlenecek

    Dev satış KAP'a bildirildi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Risale-i Nur'a göre kâinatın alkışladığı gece olan Regaib Gecesi'nin önemi nedir?
    Genel

    AİHM kararını verdi sıra mahkemelerde
    Süleyman KÖSMENE

    Mübarek bir gece: Leyle-i Regaib
    Risale-i Nur'dan

    Kâinatın alkışladığı gece: Regaib
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çanakkale ve iç siyaset
    M. Latif SALİHOĞLU

    Güncelleme furyası
    Genel

    Nevin Yıldırım'a müebbet hapis cezası verildi
    Genel

    Bin 800 asker görevden uzaklaştırıldı
    Genel

    Şamil Tayyar, Erdoğan'la görüştü: Talimat verdi
    Ahmet BATTAL

    Düşmana karşı uyanık olalım da…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.