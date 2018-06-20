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20 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Dünyanın en büyük inşaat gemisi 'Pioneering Spirit' İstanbul Boğazı'ndan geçti

20 Haziran 2018, Çarşamba 12:35
Türk Akım Doğalgaz Boru Hattı’nın çalışmalarında kullanılan dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit, İstanbul Boğazı’ndan üçüncü kez geçiyor. Geminin yaklaşık 6 saatte boğazdan geçmesi bekleniyor.

Rusya'dan Türkiye'ye direkt doğalgaz akışını sağlayacak Türk Akımı gaz boru hattı inşaatında çalışan 477 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi "Pioneering Spirit" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. 

Gemi saat 07.30 sıralarında Marmara'dan İstanbul Boğazı'na girdi. Dev geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma gemileri eşlik ediyor. 

 

DHA

Etiketler: İstanbul Boğazı, gemi geçiş, doğalgaz
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