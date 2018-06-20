Dünyanın en büyük inşaat gemisi 'Pioneering Spirit' İstanbul Boğazı'ndan geçti

Türk Akım Doğalgaz Boru Hattı’nın çalışmalarında kullanılan dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit, İstanbul Boğazı’ndan üçüncü kez geçiyor. Geminin yaklaşık 6 saatte boğazdan geçmesi bekleniyor.

Rusya'dan Türkiye'ye direkt doğalgaz akışını sağlayacak Türk Akımı gaz boru hattı inşaatında çalışan 477 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi "Pioneering Spirit" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Gemi saat 07.30 sıralarında Marmara'dan İstanbul Boğazı'na girdi. Dev geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma gemileri eşlik ediyor. DHA

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