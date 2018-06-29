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29 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Dünyanın en tehlikeli yolu Bayburt-Trabzon sınırındaki Soğanlı Dağı geçidi

29 Haziran 2018, Cuma 10:00
Bayburt- Trabzon sınırında yer alan ve 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen, Soğanlı Dağı’ndaki 29 keskin virajlı D- 915 yolunun turizme kazandırılması için harekete geçildi.

Dünyanın en tehlikeli yollarını araştıran 'www.dangerousroads.org' sitesinin yetkilileri, Bayburt- Trabzon sınırında yer alan, Soğanlı Dağı’ndaki 29 keskin virajlı D- 915 yolunu 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçti. Rus askerleri tarafından 1916 yılında yapıldığı ve o dönem 'ölüm yolu' olarak adlandırıldığı bilinen güzergahta virajlar, tek seferde dönülemiyor. 'Derebaşı virajları' diye bilinen yol, Trabzon ile Bayburt'u, en yakın yer olan 3 bin metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinden birbirine bağlıyor. Yol, zorlu arazi koşulları nedeniyle yılın 5- 6 ayı kar yüzünden kapalı kalıyor. 

TURİZME KAZANDIRILACAK

'Derebaşı virajları', düzenlenecek off-road ve kaya tırmanışı faaliyetleriyle tanıtılacak. Yolda güvenlik önlemlerinin alınmasıyla özellikle safari tutkunlarının davet edileceği yol güzergahı, turizme kazandırılarak, adrenalin tutkunu yerli- yabancı turistlerin ziyaretine sunulacak. 'Dünyanın en tehlikeli yolu' seçildiğini duyan off-road ve safari meraklıları ise bölgeye akın etmeye başladı. 

 

DHA

Etiketler: Trabzon, Bayburt, yol, dağ, geçit, soğanlı Dağı
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