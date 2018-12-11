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11 ARALIK 2018 SALI - YIL: 49

Duyarlı vatandaşlardan örnek davranış

11 Aralık 2018, Salı 11:25
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde sokak köpeğinin can çekiştiğini gören mahalle sakinleri, yetkililer gelene kadar köpeğin başından ayrılmadı.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesine bağlı Göçmenler Mahallesi'nde can çekişen sokak köpeğini gören mahalle sakinleri, durumu il ve ilçe belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.

 

Tüm aramalarına rağmen kimsenin olayla ilgilenmediğini ileri süren mahalleliler, gelen veterinerin ise köpekle sabah ilgileneceğini söyleyip ayrıldığını iddia etti.

Olayı sosyal medyadan duyurmaya çalıştılar

Can çekişen köpeğin başından bir saniye bile ayrılmayan mahalle sakinleri olayı sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak duyurmaya çalıştı.

Olaydan kaymakamlığının haberdar edilmesi üzerine köpek, Toprakkale Belediyesine ait bir araçla Osmaniye Belediyesine ait hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı.

 

AA

Etiketler: osmaniye, toprakkale
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