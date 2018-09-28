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29 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Duygulandıran bir vefa örneği...

28 Eylül 2018, Cuma 23:42
Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki emekli öğretmen Mesut Güler, yüksek tansiyon ve şeker hastalığı sonucu felç geçiren eşine 22 yıldır sevgiyle bakıyor.

Taşova ilçesindeki evlerinde yaşamlarını sürdüren Mesut ve Emine Güler (67) çifti, tüm zorluklara göğüs gererek sürdürdükleri 48 yıllık evlilikleri ile "hayat müşterektir" sözünü gerçeğe dönüştürüyor.

Yüksek tansiyon ve şeker hastalığına bağlı olarak 22 yıl önce felç geçiren ve bakıma ihtiyaç duyan eşini yalnız bırakmayan Mesut Güler, ilerleyen yaşına rağmen eşinin eli, ayağı oluyor, her türlü ihtiyacını bıkmadan karşılıyor.

Mesut Güler, yaptığı açıklamada, hayatını yürüme ve konuşma güçlüğü çeken eşine adadığını söyledi.

Eşiyle görücü usulü evlendiğini ve 3 çocukları olduğunu anlatan Güler, çocukları şehir dışında yaşadığı için eşinin tüm bakımını kendisinin karşıladığını anlattı.

Eşine bakmaktan mutlu olduğunu ifade eden Güler, "Bütün gün onunla ilgilenmeye çalışıyorum, sabah kalkıyoruz, kahvaltısını hazırlıyorum, daha sonra ilaçlarını içiriyorum. Mecbur olmadıkça dışarıya çıkamıyorum, çarşıya gidemiyorum çünkü aklım hep onda kalıyor. Bazen ilaçlarını almaya gidiyorum çarşıya ama işimi halledip hemen dönüyorum, sürekli aklımda oluyor rahat edemiyorum onun yanında olmayınca. Ben ona bakarken hiç gücenmiyorum, daralmıyorum, mutlu oluyorum ona bakarken." diye konuştu.

"Bizim sevgimiz ve saygımız, öyle gösteriş için değildi"

Hayatı boyunca eşine severek bakacağını söyleyen Güler, bunun bir "vefa" olduğunu vurguladı.

Eşinin, çocuklarının annesi kendisinin de hayat arkadaşı olduğunu vurgulayan Güler, şöyle devam etti:

"Ben her zaman kendime şu soruyu sorarım, 'Acaba ben felçli olsaydım hanımım bana bakar mıydı, bakmaz mıydı?' Mutlaka bakardı. Çünkü bizim sevgimiz ve saygımız öyle gösteriş için değildi. İyi olduğu zaman bana ve çocuklarıma 25 yıl hizmet etti. O benim hayat arkadaşım ben ona bakmak zorundayım, içinde Allah korkusu olan herkes bunu yapmak zorunda."

Güler, gençlere de tavsiyede bulunarak, şunları dile getirdi:

"Eşime olan sevgim ve saygım bitmedi, bitmez çünkü biz gerçekten birbirimizi çok seviyoruz ve saygı duyuyoruz. Gençlerimizin birbirlerini gösteriş için değil de içten kalpten sevmeleri lazım. Gerçekten ev, ocak, yuva sahibi olmak, mücadele gerektiriyor, birbirlerini sevecekler ve saygı gösterecekler."

Emekli maaşıyla geçimlerini sağladıklarını aktaran Güler, "Eşime bakmak benim hiç zoruma gitmiyor, bunun nedeni ise onu çok sevmemden dolayı, tek sıkıntımız benim emekli maaşım olduğu için bakım aylığı alamıyoruz ve geçinmekte sıkıntı çekiyoruz, bu durum yetkililer tarafından halledilirse çok sevinirim." ifadesinde bulundu.

AA

Etiketler: amasya, felç, evlilik
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