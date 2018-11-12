Düzce depreminde vefat edenler anıldı

Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen depremde vefat edenler anıldı.

Ellerinde fenerler ile ''Depremi unutmadık, unutturmayacağız'' yazan dövizler taşıyan Düzce Depremzedeler Derneği (DEPDER) üyeleri ile vatandaşlardan oluşan grup, anıta yürüdü. Katılımcılar, depremin yaşandığı saat 18.57'de, vefat edenler için saygı duruşunda bulundu. DEPDER Başkanı Ayşegül Şenol Can, 12 Kasım ve 17 Ağustos depremlerinin Düzce'den çok şey aldığını söyledi. Depremde vefat edenleri saygıyla andıklarını belirten Can, şöyle konuştu: "7,2 büyüklüğündeki depremin üzerinden 19 yıl geçti. İki depremde bin 20 insanımızı kaybettik. Depremde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz, yakınlarına sabır diliyoruz. Bugün burada depremden çıkardığımız dersleri konuşmak için toplandık. Depremi unutmadık, unutmayacağız. Deprem, biz unuttuğumuz zaman afete dönüşür. Deprem öncesinde afet bilincinin aşılanması ve tedbirlerin alınması gerekiyor." AA

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