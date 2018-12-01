DYP'li eski Kütahya Belediye Başkanı H.İbrahim Özkaraca vefat etti

1989-1994 yılları arasında Doğru Yol Partisi’nden Kütahya Belediye Başkanlığı görevini yürüten Halil İbrahim Özkaraca, tedavi gördüğü Ankara Lokman Hekim hastanesinde vefat etti.

YeniKütahya sitesinin haberine göre, Eski Kütahya Belediye Başkanı Halil İbrahim Özkaraca’nın cenazesi Kütahya Ulucami’de pazar günü öğle namazı sonrasında kılınacak namazın ardından defnedilecek. 1939 Kütahya doğumlu olan Özkaraca, 1989-1994 yıllarında Doğru Yol Partisi’nden seçilerek Kütahya Belediye Başkanlığı yapmıştı. Özkaraca, kanser tedavisi gördüğü Ankara Lokman Hekim Hastanesi’nde ameliyat olmuştu. Mesleği mimarlık olan Halil İbrahim Özkaraca, 1981-1988 yıllarında SSK Genel Müdürlüğü’nde Yapı İşleri Daire başkanlığı görevini yürütmüştü. 1992 yılında Yeni Asya gazetemizde "Başörtü Dosyası" yazı dizisinde röportajı yayınlanmıştı. "Devlet, başörtüsü takana karışmasın. Başörtüsüne konan yasağı kınıyorum." diyerek yasağa karşı çıkmıştı.

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