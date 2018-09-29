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29 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Edirne Belediyesi'nden vatandaşlara 'tropik fırtına' uyarısı

29 Eylül 2018, Cumartesi 21:10
Kriz masası oluşturan Edirne Belediyesi, Ege ve Marmara'da yarın için beklenen şiddetli fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları anonslarla uyardı.

Edirne'de vatandaşlar, Orta Akdeniz'de oluşan ve Türkiye'nin batı kıyılarında etkili olması beklenen tropik fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı belediyeden yapılan anonslarla uyarıldı.

Tropik fırtına nedeniyle Edirne Belediyesi'nce kriz masası oluşturuldu. Bu kapsamda beklenen şiddetli fırtınaya karşı vatandaşlara gün içerisinde, belediye santralinden yapılan anonslarla dikkatli olmaları ve önlemler almaları yönünde uyarılar yapıldı.

Anonslarda, yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen tropikal fırtınanın 1 Ekim Pazartesi sabahına kadar kuvvetli yağışla birlikte süreceği belirtilerek, " Vatandaşların fırtınaya karşı dikkatli olması, fırtınadan etkilenebilecek eşyaları sabitlemesi, açıkta bırakmaması gerekiyor." denildi.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin fırtınaya hazırlıklı olduğunu söyledi. Oluşabilecek olumsuz havaya karşı önlemler aldıklarını aktaran Tanrıkulu, Edirne Belediye Kent Ormanı'nın hava muhalefeti nedeniyle tedbir amaçlı kapalı olacağını kaydetti.

AA

Etiketler: Edirne, belediye, fırtına
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