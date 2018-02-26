Edirne'de eğitime bir gün 'kar' arası

Edirne'de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın bir gün ara verileceği bildirildi.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, yaptığı açıklamada, valilik emrince olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Edirne merkez, ilçeler ve köylerde eğitime yarın bir gün ara verileceğini söyledi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de yarın izinli sayılacak. Bu arada, meteorolojik tahmine göre yarın ve Çarşamba günü de kar yağışı yoğun olarak devam edecek. Eğitime verilecek aranın devamı, kar yağışının durumuna göre ileriki günler için tekrar değerlendirilecek. AA

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