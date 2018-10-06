Edirne'de göçmen operasyonu

Keşan ilçesindeki operasyonda 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe otogarında yabancı uyruklu kişilerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler otogardaki bir panelvanda yaptıkları aramada, yurt dışına yasa dışı şekilde geçme hazırlığında olan 4 Pakistan ve 10 Somali uyrukluyu yakaladı. Yabancı uyruklu kişiler Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyet Müdürlüğüne gelen aracın sürücüsü Ş.Y, düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. AA

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