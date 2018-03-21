Edirne'de pirinç tarlasında yakalanan 8 kişiden 7'si tutuklandı

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken pirinç tarlasında yakalanan, aralarında Gülen Hareketi şüphelilerinin de olduğu 8 kişiden 7'si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, gözaltına alınan Gülen Hareketinin kapatılan şirketlerinden birinde yurt dışı müdürü F.A (35), Gülen Hareketinin şirketlerinde çalıştığı belirlenen T.E (34), KHK ile kapatılan bir okulda öğretmenlik yaptığı tespit edilen E.A (32), SGK'da memur olarak çalışırken ihraç edilen A.Ö (33), Gülen Hareketinin kapatılan yurdunda müdürlük yaptığı belirlenen S.B (30), Gülen Hareketinin şirketlerinden birinde çalıştığı tespit edilen A.C.B (29), M.D (30) ve M.D'nin (26) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, M.D. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
AA