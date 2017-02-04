Edirne’de sis etkili oluyor

Edirne'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü. Selimiye Camii ve tarihi eserler, yoğun sis arasında gözden kayboldu.

Edirne'de yoğun sis günlük yaşamı etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının 2 derece olduğu kentte etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü. Edirne’de Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camii sisten kayboldu. Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı alanında bulunan tarihi köprüler ve heykeller yoğun sis nedeniyle gözden kayboldu. Polis kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji yetkilileri sisli havanın ilerleyen saatlerde güneşin kendi göstermesiyle etkisini yitireceğini söyledi. DHA

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