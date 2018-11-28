Edirne'de zor saatler

Edirne'de etkili olan sağanak sebebiyle ulaşım aksadı, birçok ev ve iş yerinin bodrum katını su bastı.
Ulaşımda aksamalar yaşandı
Şehir içi ulaşım güçlükle yapılırken Havsa- Edirne ile Kırklareli-Edirne kara yolu trafiğe kapatıldı. Kente İstanbul yönünden girişin yapıldığı caddede ulaşım aksadı.
Öte yandan öğretmen ve işçileri taşıyan iki farklı minibüs de yan yattı.
Öğretmenler kendi imkanlarıyla minibüsten çıkarken fabrika işçileri ise itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarıldı.
Özel bir okulda da eğitim öğretime bugün ara verildi.
AA