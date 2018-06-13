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13 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Edremit Körfezi bayram tatilini yoğun geçirecek

13 Haziran 2018, Çarşamba 14:30
Çanakkale'nin Küçükkuyu beldesinden Ayvalık'a kadar yaklaşık 145 kilometre sahil şeridine sahip Balıkesir'in Edremit Körfezi, yıllık yaklaşık 3 milyon gecelemeyle, 30 binden fazla yatak kapasitesi ve 130 binin üzerinde yazlıkla iç turizmde ilk sıralarda yer alıyor.

Ayvalık, Gömeç, Ören, Altınoluk, Akçay, Zeytinli ve Güre gibi tatil merkezlerinin bulunduğu bölge, 3 gün ve fazla süreli tatillerde İstanbul, Bursa ve İzmir gibi kentler başta olmak üzere birçok noktadan tatilci ağırlıyor.

Arife günüyle birlikte 4 günlük tatil imkanını kaçırmak istemeyen binlerce kişi de Edremit Körfezi'ndeki tesislerde yerini ayırtırken, ikinci konutların kapıları da Ramazan Bayramı'nda açılacak.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, rezervasyon yaptırmadan bölgeye gelecek vatandaşların yer bulma sıkıntısı çekebileceğini söyledi.

Yola çıkmadan önce tatilcilerin mutlaka rezervasyonlarını yaptırmalarını isteyen Saka, şunları kaydetti:

"Bu yıl iklimin de uygun gitmesiyle Edremit Körfezi Ramazan Bayramı'ndan itibaren turizm yönünden oldukça hareketli günler yaşayacağa benziyor. Ramazan Bayramı rezervasyonlarında hemen hemen yüzde 100 doluluk oranına ulaştık. Bu doluluk bayramdan sonra da devam edecek. Çünkü bayram sonrasına da rezervasyonlar oluyor."

Bölge nüfusu bayramda 10 katına çıkacak

İlçede kışın 150 bin kişinin bulunduğunu anlatan Saka, "Yaz sezonunda nüfusumuz 1 milyon 200 ile 1 milyon 300 bin arasında değişiyor. Bu rakam bayramda 1,5 milyonu geçer diye bekliyoruz." dedi.

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Yavuz da Ramazan Bayramı öncesi bölgedeki otellerde hemen hemen hiç yer kalmadığını belirterek, 3-4 günün çok yoğun geçeceğini söyledi.

Ayvalık Otelciler ve Pansiyoncular Derneği Başkanı İbrahim Çolak ise ilçedeki otellerin dolduğunu ve artık yer bulmak isteyenlerin işinin zor olduğunu söyledi.

İlçeye en çok İstanbulluların geleceğini dile getiren Çolak, "Bu noktada bizim için önemli olan, 3 günlük Ramazan Bayramı nedeniyle ilçemize gelen tatilcilerin dışarıda kalmamaları ve iyi bir hizmet alabilmelerini sağlayabilmektir." dedi.

 

AA

Etiketler: Balıkesir, Edremit, tatil, bayram
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