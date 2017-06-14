Ege'de bir deprem daha!

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun açıklarında saat 07.35'te Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, Karaburun açıklarında bu sabah saat 07.35'te Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem, deniz seviyesinin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak bildirerek, depremin deniz seviyesinin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. AFAD depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yerini ise Hasseki olarak belirledi.

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Dünkü endişelendiren depremin ardından peş peşe depremler!

Deprem uzmanından uyarı ve öneri

Deprem en çok Midilli'yi etkiledi

İzmir Valisi Ayyıldız'dan korkutan deprem hakkında açıklama

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Konuyla ilgili haber ve makaleler:

Endişe veren gerçekler...

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/yurt-haber/endise-veren-gercekler_427728

Tedirgin eden gerçekler...

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http://www.yeniasya.com.tr/yurt-haber/tedirgin-eden-gercekler_425735

Gözlemlediği ''asıl tehlike''yi açıkladı

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/bilim-teknoloji/gozlemledigi-asil-tehlike-yi-acikladi_425365

Deprem musibetine ne kadar hazırız?

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http://www.yeniasya.com.tr/yurt-haber/tedirgin-eden-gercekleri-acikladi-deprem-musibetine-ne-kadar-haziriz_424811

Tedirgin eden gerçekler!

İTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Prof.Dr. Haluk Eyidoğan, Türkiye’de ‘Kentsel Dönüşüm’ adı altında uygulanan projelerin ‘Yık- Yap-Yenile’ olarak değerlendirilebileceğini, 20’den fazla katlı binalarla ilgili henüz deprem yönetmeliği bulunmadığını söyledi.

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http://www.yeniasya.com.tr/gundem/tedirgin-eden-gercekler_407185

Çanakkale ve Malatya'daki depremler hakkında önemli açıkama

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http://www.yeniasya.com.tr/politika/canakkale-ve-malatya-daki-depremler-hakkinda-onemli-acikama_423332

İstanbul hakkında korkutan açıklama

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http://www.yeniasya.com.tr/ekonomi/istanbul-hakkinda-korkutan-aciklama_421130

İlk kentsel dönüşümde sınıfta kaldık: ''Ortak alanımız 4 tane bank''

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http://www.yeniasya.com.tr/ekonomi/ilk-kentsel-donusumde-sinifta-kaldik-ortak-alanimiz-4-tane-bank_415283





Konutlar dönüşüyor, alışkanlıklar dönüşemiyor: Kentsel dönüşüm nasıl olmalıdır?

İzmir'de kentsel dönüşümün sembolü haline gelen Örnekköy ve Uzundere'deki sosyal konut alanlarına yerleşen vatandaşların yeni yaşam biçimleri ve beklentileri akademisyenlerin araştırma konusu oldu.

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http://www.yeniasya.com.tr/ekonomi/konutlar-donusuyor-aliskanliklar-donusemiyor-kentsel-donusum-nasil-olmalidir_392428

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Musibetler İlâhî birer ihtar ve ikazdır

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http://www.yeniasya.com.tr/gundem/musibetler-ilahi-birer-ihtar-ve-ikazdir_352175

Dikkat çeken akademik araştırma: Deprem dindarlaştırıyor

Van'daki Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Mehmet Zeki Duman, deprem ve din ilişkisi üzerine araştırma yaptı.

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http://www.yeniasya.com.tr/yurt-haber/dikkat-ceken-akademik-arastirma-deprem-dindarlastiriyor_390549

Musibetler İlâhî birer ihtar ve ikazdır

Çok zâhirî musibetler var ki, İlâhî birer ihtar, birer ikazdır.

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/musibetler-ilahi-birer-ihtar-ve-ikazdir_352175

MUSİBETLER BİZE NE SÖYLER?

Umumî musibetlerle ilgili “İlâhî ikaz” yorumları yapıldığında “Kullarını rahmetiyle kucaklayan değil, gazabıyla ceza veren ve bunu yaparken masumları da işin içine katan bir Allah imajı veriliyor” gerekçesiyle karşı çıkanlar, aşağıdaki satırları mutlaka okumalılar.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/musibetler-ilahi-birer-ihtar-ve-ikazdir_352175

Felâket ve musibetlerin birer İlâhî ikaz veya gazap olduğu inancı, bütün semavî dinlerde mevcut. Kaynağı mukaddes kitaplar. Kullara düşen ise, musibetlerin bu mesajını gecikmeden okuyup, kendilerine çekidüzen vermeleri.

Yeni Asya Neşriyat Araştırma Merkezi'nin hazırladığı kapsamlı yazının 2. bölümünü okumak için tıklayınız;

http://www.yeniasya.com.tr/dizi/musibetler-birer-ilahi-ihtar-ve-ikazdir_176259