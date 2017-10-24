Ege Denizi'nde korkutan deprem

Ege Denizi’nde saat 12.36’da meydana gelen richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğündeki deprem, Bodrum’da da hissedildi. Kısa süreli korkuya neden olan deprem, hasara yol açmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, bugün saat 12.36’da merkez üssü Ege Denizi’nin Bodrum Akyarlar’ın 10 kilometre açığı olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 19 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Bodrum ve çevresinde hissedildi. Kısa süreli korkuya neden olan deprem hasara yol açmadı. DHA

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