Ege sallanmaya devam

Ege Denizi'nde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Deprem İstanbul ve birçok ilden hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı bilgiye göre Ege Denizi'nde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve çevre illerden de hissedildi.

Ege Denizi'nde 5,5 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Saat 22.33 ile 22.50'de yaşanan depremlerin yerin 12,5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Bu depremlerin ardından çok sayıda küçük şiddetli sarsıntı meydana geldi. Depremler birçok ilde hissedildi.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden edinilen bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan iki büyük deprem meydana geldi. Saat 22.33'te 4.1'le sallanan bölge, 22.50'de de 5,5 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Depremler birçok ilde hissedildi.

SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

5,5'lik depremin ardından bölgede kısa süreli ve düşük şiddetli çok sayıda sarsıntı meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremlerde can ve mal kaybı olmadı.