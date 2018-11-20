Eğirdir gölü neredeyse kurudu

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği’nin Isparta temsilcisi Erol Kesici Eğirdir Gölü’nün kuruma periyoduna girdiğini söyledi.

Isparta’nın Eğirdir ilçesindeki Türkiye’nin en büyük ikinci tatlı su gölü olma özelliğini taşıyan, birinci derecede içme suyu olan Eğirdir Gölü’nde son dönemde su seviyesinde önemli oranda azalma gözlendi. Bu azalmanın temel sebebinin gölden aşırı su alımı olduğu belirtildi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi’nden emekli öğretim üyesi ve Türkiye Tabiatını Koruma Derneği’nin Isparta temsilcisi Erol Kesici, Eğirdir Gölü’nün kuruma periyoduna girdiğini söyledi. Kesici, son 10 yılda aşırı oranda su kaybı dolayısıyla gölün 520 kilometrekarelik yüzey alanının 445 kilometrekareye, ortalama su seviyesinin de 16 metreden 6-7 metreye kadar düştüğüne dikkat çekerek, “Bunun temel nedeni gölden aşırı oranda su alımı. Gölde bu yıl 1,5- 2 metre kadar seviye kaybının başlıca nedeni gölün Karaot mevkiinde sondaj kuyusuyla çapları 3,5 metre borularla su alımlarıyla göl adeta boşaltılmakta. Gölün kurumasının esas nedenleri buharlaşma değildir. Yıllardır gölde buharlaşma var” dedi. Kesici, genişleyen kıyı alanlarının da yapı ve meyve bahçeleriyle işgal edildiğini kaydetti.

‘Çevre seferberliği ilan edilmeli’

CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker, Eğirdir Gölü’ndeki çekilmenin felâket boyutuna ulaştığını söyledi. Bilim insanlarının görüşüne göre, göldeki derinlik kaybının yüzde 50’leri bulduğuna, su aynasındaki küçülmenin de yüzde 30’lar civarına geldiğine dikkat çeken Göker, gölde kuruma tehlikesi ile birlikte bataklık benzeri yapıların görülmeye başlandığını ifade etti. Eğirdir ölü için çevre seferberliği ilân edilmesini isteyen CHP’li Göker, Tarım, Orman ve Çevre, Şehircilik Bakanlıklarına Eğridir Gölü’nde yaşanan çekilme hakkında ayrı ayrı yazılı soru önergesi verdi. T24’ün haberine göre, gölden aşırı su kullanımının, gölü besleyen dere ve çayların üzerine çok sayıda baraj yapımının ve kirlilik gibi sorunların yalnız Eğridir Gölü’ne özgü bir sorun olmayıp ülkemizdeki göllerin tamamının benzer sorunlarla uğraştığını dile getiren Göker, “Toplum olarak çevre konularında seferberlik ilân etmezsek, elimizdeki her şeyi kaybedeceğiz” dedi.