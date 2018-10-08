Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bir fırıncı, 300 gram ekmeği 1 liradan satıyor.

Fırıncı Ramazan Eren, zam yapmadan ve gramajını değiştirmeden ekmeği 1 liradan sattığını söyledi. Vatandaşların daha ucuza ekmek yiyebilmesi için böyle bir karar aldığını anlatan Eren, “Akçakoca’da şu anda 300 gram ekmek 1,5 liraya satılıyor. Biz ise 300 gram ekmeği vatandaşa 1 liradan satıyoruz. Döviz artışları bize etkilemiyor çünkü biz ‘Dolar fırladı’ diye fırsatçılık yapıp ekmek fiyatlarıyla oynamıyoruz. Ne olursa olsun 1 liradan ekmek satmaya devam edeceğim. Ekmeğin gramajıyla da fiyatıyla da oynamayacağım.” diye konuştu. Eren, işlerinin iyi gittiğini belirterek, “Halkın beni desteklemesini bekliyorum” dedi.