Ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyorlar

Diyarbakır’da geçimlerini mangal kömüründen sağlayan işçiler, zorlu çalışma şartlarına rağmen evlerine alın teri ile ekmek götürmek için gece gündüz mesai yapıyor.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde çalışan işçiler, bu yıl Çermik ilçesinde kurdukları çadırda ekmek mücadelesi veriyor. Orman İşletme Müdürlüğü’nce belirlenen Ağaçdiken ve Dikyol köylerinde, Nisan ayından bu yana günün ilk ışıklarıyla başlayan mesaileri gün boyu süren işçiler, ateş karşısında duman ve ise aldırış etmeden meşe odunundan kömür üretiyor. Odunların yaklaşık 20 gün boyunca yakılmasıyla üretilen mangal kömürü Mardin, Muş, Gaziantep, Antalya, Şanlıurfa, Elazığ ve Malatya’da satılıyor.

250-300 ton kömür üretiyoruz

10 yıldır geleneksel yöntemlerle üretim yapan Bilal Delek, bütün zorluklara rağmen alın teri ile kazanç sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. “250-300 ton kömür üretiyoruz. İşimiz zor. Çıkardığımız kömür gibi siyah oluyoruz. İşimizi alın terimizle yaptığımız için memnunuz.” diyen Delek, başka illere gitmek yerine bu yıl kazançlarını memleketlerinde sağladıklarını aktardı.