Elazığ’da bir köy kuduz karantinasına alındı

Elazığ merkeze bağlı Kuyulu Köyü'nde bir çocuğu ısıran köpeğin kuduz çıkması üzerine, Kuyulu Köyü kuduz karantinasına alındı.

Geçtiğimiz günlerde Kuyulu Köyü'nde adı açıklanmayan bir çocuğun köpek saldırısına uğramasının ardından, haber verilmesi üzerine köye gelen Elazığ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, öldürülen saldırgan köpekten numune aldı. Yapılan analizinde köpeğin kuduz olduğu belirlendi. Bunun üzerine ekipler tarafından köyde yapılan incelemeler neticesinde Kuyulu Köyü karantinaya alındı.

Elazığ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri, karantina kararının yapılan incelemeler sonucuna göre uzayabileceğini, kuduz köpeğin saldırısına uğrayan çocuğun sağlık durumun ise iyi olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini belirtti.