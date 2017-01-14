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15 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

Elazığ ve Tunceli'nin çöpleri enerjiye dönüşüyor

14 Ocak 2017, Cumartesi 14:34
Elazığ Belediyesi, önemli bir çevresel yatırıma imza atarak 132 hektar yüzölçümüne sahip Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında Elektrik Üretim Santrali kuruldu. Şehrin dışında katı atık depolama sahasında toplanan şehrin çöpleri enerjiye dönüşüyor. Yap-işlet-devret modeliyle kurulan çöpten elektrik üretim santralinde, ciddi bir çevresel kirliliğe neden olan çöpler, düzenli depolama alanlarına aktarılarak, enerji üretimi sağlanıyor.

Elazığ Belediyesi projeyle Türkiye’de emsallerine oranla bir rekora imza atarak, 20 yıl süresince üretilecek enerjiden yüzde 35 kazanımının yanı sıra kira bedeli alacak. Ayrıca diğer şehirlerde yapılan ihalelerden farklı olarak mevcut sahanın rehabilitasyonu ve tesisin işletim bedeli de ilgili firma tarafından karşılanıyor. Ayrıca tesiste şu an 10 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak enerji üretimi gerçekleşti.

KEBAN BELEDİYESİ DE KATILDI

Elazığ Belediyesi ve Keban Belediyesi arasında imzalanan protokolle, Keban ilçesinin çöpleri de Elazığ Belediyesi Katı Atık Toplama ve Bertaraf Tesisinde toplanarak, enerjiye dönüşüyor. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz çevresel yatırımlar açısından önemli bir protokole imza attıklarını belirterek, “Çöteli Katı Atık depolama sahasında bulunan çöpten enerji üretim tesisimizde yaklaşık 10 aydır enerji üretimini gerçekleştiriyoruz. Çöplerin depolanmasında çok sıkıntı yaşıyorduk ve görsel açından kötü bir görüntü oluşturuyordu. Şu anda çöpler ortadan kalktığı gibi belediyeye de önemli bir katkıda bulunduk" dedi.

TUNCELİ DE SIRAYA GİRDİ

Tunceli’nin Pertek, Hozat ve Çemişgezek ilçelerininde çöpleri, Elazığ Belediyesi Katı Atık tesisine nakledilerek, enerjiye dönüşecek. İlk etapta Pertek Belediyesi ile protokol yapıldı. Protokol imza töreninde konuşan Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, çevresel yatırımlar açısından önemli bir protokole imza attıklarını belirterek, “Çemişgezek, Hozat ve Pertek ilçelerinin de katı atıklarını Çöteli Katı Atık Toplama ve Bertaraf Tesisi’nde enerjiye dönüştüreceğiz. Biz hem Elazığ’da hem de yakın çevremizde, çevreci bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz. İnanıyoruz ki çevre bize dedelerimizden miras değil, torunlarımızın emanetidir. O emaneti en iyi şekilde koruyacağız, kollayacağız ve onlara teslim edeceğiz" dedi.

TESİSİN İŞLEYİŞİ

Buraya gelen çöpler tartılıyor ve kayıt altına alınan çöpler boşaltma platformu üzerinden depolama sahasına alınıyor. Sahaya alınan atıklar oluşturulan çöp iskelesi üzerine serilerek çöp deposu sıkıştırma kompaktörleriyle sıkıştırılıyor. Bu sayede çöp deposu oluşturuluyor. Depoda oksijensiz ortamda çöplerin çürümesi ve metan gazının oluşturulmasına vesile olunuyor. Oluşan metan gazı delikli borular aracılığıyla toplanıyor ve ana boru üzerinden bin 400 kilovat saat kapasiteli içten yanmalı 20 silindirli motorlarda yakılarak bertaraf ediliyor. Motorların çalışması ile meydana gelen mekanik enerji, alternatör vasıtasıyla elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Üretilen elektrik enerjisi 2 bin kilovatlık trafo vasıtasıyla 34 bin 500 voltaj yükseltilip 4 buçuk kilometre uzunluğundaki enerji nakil hattıyla ulusal şebekeye aktarılıyor.

DHA

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