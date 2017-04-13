Elektrik direğinden atlayan asker yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde vatani görevini yapan 20 yaşındaki er B.F.İ., kışla bahçesindeki elektrik direğine çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan B.F.İ.’nin Keşan’daki usta birliğine dün katıldığı bildirildi.

Olay, saat 09.00 sıralarında, ilçeye bağlı İzzetiye Mahallesi’ndeki General Fevzi Mengüç Kışlası 4’üncü Mekanize Topçu Taburu’nda meydana geldi. Er B.F.İ., iddiaya göre girdiği bunalım sonucu kışlanın bahçesinde bulunan yaklaşık 4 metre uzunluğundaki elektrik direğine tırmanarak kendini aşağı attı. Yaralanan ve bacakların kırıklar olan B.F.i., çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Mersin nüfusuna kayıtlı B.F.İ.’nin acemi eğitimini tamamladıktan sonra dün Keşan’daki usta birliğine katıldığı bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA

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