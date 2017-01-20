Elektrik kaçağının sorumluluğunu kimse üstüne almıyor

İstanbul, Cihangir'de 'Hatun' adlı köpeğin yürüyüş sırasında elektrik akımına kapılarak ölmesinin ardından sorumluluğu üstlenen kurum olmadı. Köpeğin sahibi Merve Evren köpeğe otopsi yapıldığını ve konuyu yargıya taşıyacaklarını söyleyerek "Şu anda karşımda muhatap bulamıyorum. Herkes birbirini suçluyor" dedi.

Cihangir’de yaşayan Merve Eren 1,5 yıl önce barınaktan sahiplendiği av köpeği cinsi köpeği ‘Hatun’u Pazar sabahı saat 5 sularında tuvalet ihtiyacı için gezmeye çıkardı. Yağmurlu havada yürüyüş sonrası evlerine dönerken Hatun adlı köpek acı içinde yere yığıldı. Evren yaşadıklarını şöyle anlattı: “Eve dönerken köpeğim bir anda zıplamaya başladı. Ne olduğunu anlayamadım. Bağırdı, yığıldı kaldı. Onu toparlama çalışırken ısırdı. Yerde baygın görünce yere oturdum, kalkmak için elimi yere koyduğumda ben de çapıldım. O zaman elektrik çarptığını anladım. Patilerinin altı yanmış, kalbi dayanmamış” dedi.

OLAY SONRASI PANONUN ÖNÜ KAZILMIŞ

Olayın olduğu gün yerin dümdüz kaldırım olduğunu anlatan Evren “İş işten geçtikten sonra geldiler, baktılar. Giden gittikten sonra bakmalarının bir önemi yok” dedi. Olay yerindeki panonun önü kazılırken, üzerine sprey boya ile “Dikkat elektrik kaçağı var” yazılmış.

KÖPEĞİN ÇIRPINIŞLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde Merve Evren ve köpeği Hatun yürüyüş sırasında panoya yaklaşıyor. Köpeğin kendini yere atması ve Evren’in müdahalesi görüntülere yansıyor. Köpeğin yere yığıldığı anların ardından çevreden Evren’in yardımına koşuyorlar.

“HERKES SUÇU BİRBİRİNE ATIYOR”

Olayla ilgili hiçbir kurumun sorumluluk almadığını söyleyen Evren, “Şu anda karşımda muhatap bulamıyorum. Herkes birbirini suçluyor. Beyoğlu Belediyesi BEDAŞ’a, BEDAŞ Belediye’ye ya da Pano’yu işletmek üzere kiralayan firmaya atıyor. Kimseden doğru düzgün bir açıklama alamadım” dedi. Konuyu yargıya taşıyacağını belirten Evren, köpeği otopsi yapılmak üzere İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürdüklerini söyledi. Sorumluların yargıda belli olacağını söyleyen Evren, “Ben evimde bir sorun olduğu zaman ev sahibimi arıyorum. Burada da ev sahibi belediye. Buraya elektriği çeken BEDAŞ ama bir sıkıntı olduğunda bizler de belediyeye haber veriyoruz” dedi.

“ÇOCUK DÜŞSE CİDDİ ZARAR GÖRECEKTİ”

Olay yerinin Cihangir’de işlek bir sokak olduğunu ve az ilerisinde çocuk parkı olduğunu hatırlatan Evren, “22 kilo bir köpekti. Çocuk düşse ciddi zarar görecekti. Zaten bütün amacım bu. Bu sadece Cihangir’e özel bir durum değil. Şişli, Harbiye Nişantaşı… Altta bir akım var, üzeri kapatılmış. Kaçak panodan mı elektrik direklerinden mi bilmiyorum. Çünkü bir açıklama yapılmıyor” dedi.

KAÇAK VAR, SORUMLU YOK

BEDAŞ’tan yapılan açıklamada “Olayda BEDAŞ’ın sorumluluğu bulunmamakla birlikte olay anına kadar bu bölgeden şirketimize herhangi bir şikâyet bildirimi yapılmamıştır. Olayın bildirilmesinin hemen ardından saha ekiplerimiz panoda söz konusu kaçağı tespit etmiş ve gerekli tüm önlemleri almıştır” ifadelerine yer verildi.

Beyoğlu Belediyesi de konunun kendileri ile ilgili olmadığını sadece ihaleyi yapan kurum olduklarını belirterek “Resmi olarak tarafımıza gelen bir şikayet yok. Olsaydı firmaya yönlendirirdik. Firmanın açıklama yapması gerekir” ifadelerini kullandı. Firma yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.