Elleri kesilen çobana destek sözü

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ağrı'nın Diyadin İlçesi'ne bağlı Günbuldu Köyü'nde, kanadı elektrik teline takılan kuşu kurtarmak isterken akıma kapılan ve elleri kesilen 17 yaşındaki çoban Ramazan Taşdemir'e destek sözü verdi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, 23 Ekim Pazartesi günü olduğu 4 saatlik ameliyatla her iki eli dirsek altından kesilen Ramazan Taşdemir'i hastanede ziyaret etti. Taşdemir ailesine 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Başkan Sekmen, baba Mehmet Taşdemir ile yoğun bakım ünitesinin önünde bir süre sohbet etti. Baba Taşdemir'e elleri kesilen oğlu için destek sözü veren Sekmen, daha sonra genç çobanın yanına geçti.

Ramazan Taşdemir'e 'Sen ne güzel delikanlısın böyle' diyen Sekmen, "Geçmiş olsun. Allah şifalık versin. Sen sağlığına kavuş, biz sana gerekli neyse yardım yapacağız. Bir güvercine olan hayvan sevgisinden dolayı yaklaşımın belki sana biraz pahalıya mal oldu; ama biz de senin o sevgini karşılıksız bırakmayacağız" diye konuştu. Başkan Sekmen, ayrıca ziyaret sırasında gözyaşlarını tutamayan anne Fatma Taşdemir'i de teselli etti.

Elleri dirsek altından kesinlen çobanın tedavi süreciyle ilgili Başhekim Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Orhan Delice'den bilgi alan Başkan Sekmen, ziyaret sonrası şunları söyledi:

"Bir kaza geçiren, hayvan otlatan bir evladımız, kuş sevgisiyle 'güvercini kurtarayım' derken, maalesef yüksek gerilime tutunarak, iki kolunu kaybetmiş bulunuyor. Bu evladımıza nasıl sahip çıkmak gerekiyorsa gerek kollarının temini inşallah protez kol yapımı konusunda gerek aileye yardım çıkma konusunda üzerimize düşen neyse yerine getireceğimizi burada ifade ediyorum. Eğer yavrumuz, ileride biz de görevde olursak, onu da bir işe kavuşturmayı düşündük. Madem bu evladımız, böyle bir sevgi ile hayvan sevgisiyle bu olaya yaklaştı biz de ona bir kamu görevlisi olarak üzerimize düşen ne varsa yerine getireceğiz. Hem Cumhurbaşkanı'm adına hem Başbakan'ım adına geçmiş olsun diyorum."