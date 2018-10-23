Emekleyerek geldi, yürüyerek çıktı

Doğuştan yürüme engelli 13 yaşındaki Suriyeli Zeynep Sido, Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi Spor Salonu’nda 6 ay gördüğü klinik fitness çalışmaları sonunda yürümeye başladı.

Zeynep, emekleyerek geldiği salondan artık kimseye tutunmadan yürüyerek çıkıyor. Eğitmen Ayşe Aydın, kısa sürede bunu başarmanın sırrını “İlk geldiğinde mutsuz ve motivasyonu düşüktü. Spor ayakkabı ve eşofman verip onun motivasyonunu ve özgüvenini artırdık. Gerisi çorap söküğü gibi geldi” dedi. İstanbul - Yeni Asya

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