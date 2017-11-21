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21 KASIM 2017 SALI - YIL: 48

Emekli binbaşı NATO'dan aldığı madalyayı iade etti

21 Kasım 2017, Salı 12:28
Emekli Binbaşı Oğuz, "Son gelişme olana kadar bu madalyayı baş köşemde çerçeveli olarak sergilemiştim. Daha sonra bu madalya ve belgenin yerinin benim evim değil NATO olduğuna karar verdim" dedi.

İzmir'de yaşayan emekli binbaşı Zafer Oğuz, Afganistan'da görev yaptığı sırada dönemin NATO Genel Sekteri Anders Fogh Rasmussen imzalı takdir belgesi ve madalyayı iade etti.

Oğuz, astsubay olarak göreve başladığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) 1991 yılında sınavları kazanarak subay oldu. Türkiye'nin birçok ilinde çalışan Oğuz, Tekirdağ Çorlu 5. Kolordu Komutanlığında İstihkam Şube Plan Subayı olarak görev yaptığı 2010 yılında TSK tarafından NATO şemsiyesi altında çalışmak üzere Afganistan'a gönderildi. Burada göreve başladıktan 3 ay sonra Oğuz'a dönemin NATO Genel Sekteri Rasmussen imzalı bir takdir belgesi ve madalya verildi. Daha sonra Türkiye'ye gelen Oğuz 2011 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinde Binbaşı rütbesiyle emekli oldu.

"BU MADALYANIN YERİ BENİM EVİM DEĞİL NATO'DUR"

Oğuz, yaptığı açıklamada, 2010-2011 yıllarında Afganistan'ın Cevizcan vilayetinde görev yaptığını ve daha çok yerel halkın sağlık sorunları ve diğer sorunlarıyla ilgilendiklerini söyledi. Türk askerinin her zaman parmakla gösterildiğini ifade eden Oğuz, diğer ülke askerlerine göre halkla daha iç içe olduklarını kaydetti.

Afganistan'da göreve başladıktan 3 ay sonra kendilerine takdir belgesi ve madalya verildiğini belirten Oğuz, Norveç'te yapılan NATO tatbikatı sırasında bazı askerlerin düşman hedeflemesi yaparken M. Kemal ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin düşman olarak belirlenmesi ve hedefe konulmasından dolayı çok rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin müttefiki olarak bilinen devletlerin böyle bir şey yapmasına anlam veremediğine değinen Oğuz "Son gelişme olana kadar bu madalyayı evimin baş köşesinde çerçeveli olarak sergilemiştim. Daha sonra bu madalya ve belgenin yerinin benim evim değil NATO olduğuna karar verdim. Sonra madalya ve belgeyi NATO'ya iade edilmek üzere Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığına gönderdim." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin her şeyi çok iyi gözlemlediğine dikkati çeken Oğuz, kendisinin hareketinden sonra bu madalyaya sahip diğer arkadaşlarından bazılarının da madalyayı iade etmek için girişimde bulunduklarını ve kendisinden bilgi aldıklarını söyledi.

AA

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