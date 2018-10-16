"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Emekliye bayram ikramiyesi hem mutlu ediyor hem de mağdur ediyor!

16 Ekim 2018, Salı 13:10
Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Danışmanı Cafer Yazıcıoğlu, "Emeklilerimize verilen bayram ikramiyeleri aynı hanede yaşayanların kişi başına düşen geliri yükselttiği için evde bakım ücreti ve engelli maaşlarının kesilmesine yol açıyor" dedi.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin gelir kabul edilmesinin, evde bakım ücreti ve engelli maaşı hesaplamalarını olumsuz etkilediğini belirterek, ikramiyelerin hane gelirini yükseltmesi sebebiyle çok sayıda vatandaşın evde bakım ücreti ve engelli maaşının kesildiğini söyledi.

Yazıcıoğlu, yaptığı açıklamada, Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi emeklilere bin lira ikramiye verilmesini önemli bir kazanım olduğunu vurgulayarak, TÜED'in emeklilere banka promosyonu verilmesinde olduğu gibi bayram ikramiyesi almasında da önemli katkısının olduğuna işaret etti.

Bayram ikramiyelerinin, evde yaşlı bakan emeklilerin veya engelli maaşı alanların mağduriyetine yol açtığını ifade eden Yazıcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evde bakım ücreti ve engelli maaşı, haneye giren her türlü gelirler toplamı esas alınarak hesaplanıyor. Haneye giren ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının üçte ikisinden az olanlar evde bakım ücreti, üçte birinden az olanlar ise engelli maaşı alabiliyor. Emeklilerimize verilen bayram ikramiyeleri aynı hanede yaşayanların kişi başına düşen geliri yükselttiğinden, evde bakım ücreti ve engelli maaşının kesilmesine neden oluyor."

"Engelli ve yaşlılar gelir testinden çıkartılmalı"

Yazıcıoğlu, evde bakım ücreti ve engelli maaşının ödenmesinin sosyal yardım özelliği taşıdığını ve sosyal devletin bir uygulaması olduğunu belirterek, bu desteklerin gelir testi kapsamından çıkarılması gerektiğini savundu.

İkramiyenin, aylık geliri 166 lira yükselttiğini, bunun sonucu olarak aylık bin liranın üzerine çıkan evde bakım ücreti ve engelli maaşlarında kesinti yapıldığını aktaran Yazıcıoğlu, "Devletimizin iyi niyetlerle verdiği ikramiyeler bir taraftan emeklilerimizi mutlu ederken, diğer taraftan mağdur ediyor. Bayram ikramiyeleri, engelli ve yaşlılara yapılan ödemelerde kıstas alınmamalı. Engelli ve yaşlılar, gelir testi kapsamından çıkartılmalı." dedi.

AA

Etiketler: emekli, emeklilik, ikramiye, bayram
Okunma Sayısı: 205
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Emekliye bayram ikramiyesi hem mutlu ediyor hem de mağdur ediyor!

    Dışişleri: Başkonsolosunun konutunda da inceleme yapılacak

    Göçmenleri taşıyan minibüs devrildi

    Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında Erdoğan'dan açıklama

    Trafik cezalarını artıran yeni kanun teklifi kabul edildi

    UNICEF: Yemen'deki 2,2 milyon çocuk acil yardım bekliyor

    Maket trafik polisi araçlarına ilişkin açıklama

    Sanayi üretim rakamları belli oldu

    Güler-Dunford görüşmesi hakkında Pentagon'dan açıklama

    Ankara'da ortalığı birbirine kattı

    Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 9 saatlik inceleme

    Vicdanlı seslere ihtiyaç var

    İmam Hatipler siyasi düzlemde ele alınmasın

    Çocuklarımız işçi değil, öğrenci olmalıdır

    "Bundan utanç duymalıyız"

    'Her 9 kişiden biri aç'

    Rize Kitap Günleri’ne bekliyoruz

    Bill Gates ile Microsoft'u kurmuş olan Paul Allen öldü

    CNN'den yeni iddia

    Suriyelilere haksızlık yapılmasın

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuksuzluk dönemi artık geride kalsın
    Cevher İLHAN

    Bir “Brunson hikâyesi”
    Genel

    CNN'den yeni iddia
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hayret ettiğim haller (1)
    Genel

    Vicdanlı seslere ihtiyaç var
    Faruk ÇAKIR

    Psikiyatrist gözüyle
    Genel

    "Bundan utanç duymalıyız"
    Genel

    Maket trafik polisi araçlarına ilişkin açıklama
    Ali FERŞADOĞLU

    Korkulara karşı Tevekkül ve dua
    Süleyman KÖSMENE

    İnsan olmayı biz mi tercih ettik?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.