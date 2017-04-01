Emniyet Genel Müdürlüğü: 9 bini erkek, 1000'i kadın...

EMNİYET Genel Müdürlüğü Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 9 bini erkek ve 1.000'i kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğünce Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 20'nci dönem polis meslek eğitimi için 1.000'i kadın, 9 bini erkek olmak üzere toplam 10 bin polis memuru adayı alımı yapılacak. Ön başvurular 03-14 Nisan 2017 tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığına ait www.pa.edu.tr adresinden on-line olarak gerçekleştirilecek.

20'nci dönem polis meslek eğitimi için adaylarda aranacak şartlar; Lisans mezunu olmak veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 31 Aralık 2017 tarihi itibari ile 30 yaşından gün almamış olmak, 2015 veya 2016 yıllarında yapılan KPSS lisans P3 Puan türünden en az (60,00) taban puanı almış olmak. Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından KPSS lisans P3 puanı en az (48,00) taban puan almış olmak.

Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Eğitim sonunda başarılı olanlar polis memuru olarak göreve başlayacak. Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar www.pa.edu.tr resmi internet sitesinden ilan edilecek.