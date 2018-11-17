Emniyet müdüründen, kızına ceza yazan polise ödül

Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, araba kullandığı sırada telefonla konuşan kızına ceza yazan trafik polisini ödüllendirdi.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi’nde görevli polis memuru, Aydın’ın kızı Gizem Aydın’ı trafikte seyir halindeyken telefonla konuşurken gördü ve aracı durdurdu. Polis memuru Gizem Aydın’a, “Seyir halinde cep veya araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanmak” suçundan para cezası uyguladı. Emniyet Müdürü Aydın, durumdan haberdar olduktan sonra cezayı kesen polis memurunu takdirname ile ödüllendirdi. Aydın, yaptığı açıklamada, trafik kurallarına herkesin uyması gerektiğini belirterek, “İlk önce bizler trafik kurallarına riayet etmeliyiz. Daha sonra ise vatandaştan uymasını beklemeliyiz. Kızıma ceza yazan polise takdirname verdim. Arkadaşımız görevini yapmış. Trafikte seyrederken telefonda konuşulmaması gerekiyor” ifadelerini kullandı. AA

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