Emniyet'ten şehitler için Kürtçe-Türkçe mevlit

POLİS Haftası etkinlikleri kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nce şehitler için Türkçe ve Kürtçe mevlit okutuldu.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle kentteki Külliye Camisi'nde Vali Ali İhsan Su, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak'ın yanı sıra çok sayıda vatandaşın katılımıyla, şehitler için iki imam karşılıklı Kürtçe- Türkçe mevlit okuldu. Mevlide katılan vatandaşlara gül suyu ve lokum ikram edilirken, cami çıkışında ise tatlı ikram edildi.

Mevlidin ardından Vali Su ve beraberindekiler kentin bazı bölgelerinde kurulan güvenlik noktalarında nöbet tutan polisleri ziyaret etti. Burada polislerle bir süre sohbet eden Vali Su şunları söyledi:

"10 Nisan polis teşkilatımızın kuruluş yıldönümü. Tabii ki vatanımız milletimiz bayrağımız için sizler de burada fedekarca, can siperine görev yapıyorsunuz, gayret ediyorsunuz. Biz hepinize çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki bu uğurda bir çok arkadaşımız kardeşimiz şehit oldu. Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Sizlere ve gazilerimize cenabı hak sağlıklı uzun ömür ihsan etsin. Her türlü kaza ve belalardan teröristlerin teröründen muhafaza buyursun. Sizler ve bütün ülkemizi. Tekrar polis teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum."