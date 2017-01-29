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29 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

Emniyetten firar eden iki zanlı Tokat'ta yakalandı

29 Ocak 2017, Pazar 19:29
Erbaa ilçesinde emniyet binasından firar eden 2 zanlı, Tokat'ta yakalandı.

Çorum'da güvenlik güçlerinin yaptığı uygulama sırasında durmayarak kaçan 4 kişi, Tokat'ın Erbaa ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Tanju K. ile Murat D. isimli zanlılar, polis ekiplerinin dalgınlığından yararlanarak emniyet binasından kaçtı.

Polis ekipleri, 2 zanlıyı, Tokat'ta Uzunburun mevkisinde yakalandı

Çorum'da dün güvenlik güçlerinin yaptığı uygulama sırasında durmayarak sahte plakalı araçla kaçan 4 zanlı Tokat'ın Erbaa ilçesinde polis ve jandarmanın yaptığı operasyon ile ilçeye bağlı Karayaka kasabası yolunda yakalanmış, aramalarda 2 adet tabanca bir adet ise otomatik tüfek ele geçirilmişti. Zanlılardan Murat D.'nin cezaevi firarisi olduğu ve arandığı ortaya çıkmıştı.

AA

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