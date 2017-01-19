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19 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Emniyetten sahte para uyarısı

19 Ocak 2017, Perşembe 20:34
Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar ile vatandaşlar, kalpazanlar tarafından mağduriyet yaşamamaları için banknotlarda olması gereken özellikler hatırlatılarak uyarılarda bulunuldu.

Paylaşımlarda tüm banknotlarda gömülü şekilde bulunan "emniyet şeridi"nin ışığa tutulduğunda her iki yüzden kesintisiz bir hat şeklinde görüldüğü ve şerit üzerinde paranın değeri ile "TL" harflerinin yer aldığı belirtildi.

Ön yüzünde yer alan kupür değerini gösteren sayıdan oluşan "fligran"ın banknot ışığa tutulduğunda her iki yüzden görülebileceği, "Holografik şerit folyo"nun banknotların ön yüzünde bulunduğu, tasarımla uyumlu çeşitli görsel motifler içerdiği ifade edildi.

Banknot hareket ettirildiğinde parlak ve renkli yansımalar veren holografik şerit folyonun farklı açılardan bakıldığında ay-yıldız motifinin altındaki dikdörtgen şekil içinde "TL" harflerinin kupür değerine dönüştüğü bildirildi.

Görme engelliler için özellikler

Engellilerin tanıyabilmesi için tüm banknotların ön yüzünün sol üst kenarında Braille alfabesine ait noktaların yer aldığı, 5 liradan 200 liraya doğru sırasıyla 1'den 6'ya kadar rakamların noktalar ile yazılı olduğu aktarıldı.

Banknotlarda, üstte yer alan "Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası" ibaresinin yanı sıra orta bölümünde kupür değerini gösteren sayılar ve yazılarda "kabartma baskısı"nın bulunduğu ifade edildi.

Işığa tutularak bakıldığı takdirde banknotların sol üst kenarında yer alan şekillerin arka yüzdeki şekillerle birleşerek "bütünleşik görüntü" halinde kupür değerini oluşturduğuna dikkat çekildi.

Banknotların arka yüzünde bulunan ve üzerinde kupür değerini gösteren sayı ile "TL" harflerin yer aldığı "renk değiştiren şerit"in, banknot hareket ettirildikçe yarı şeffaf sarı renkli yansıma vereceği belirtildi.

Mor Ötesi (UV) özellik

Beş farklı özellik içeren ultraviyole güvenlik özelliklerinin, para ile doğrudan ilgili mesleklerde çalışanlar için büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Normal kağıttan farklı olarak banknot kağıdında "UV" ışık altında parlama olacağı,mavi ve kırmızı renkte parlayan kılcal liflerin yer aldığı kaydedildi. Emniyet şeridinin UV ışık altında 5 ve 10 lirada mavi, 20 ve 50 lirada kırmızı, 100 ve 200 lirada sarı renk parlama vereceği bildirildi.

Banknotların ön yüzünde ay-yıldız motifinin içindeki "5 TL, 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL, 200 TL" ibaresi ile holografik şeritlerin folyo üzerindeki dikdörtgen şeklinin alt ve üst kenarında "TCMB" ibaresinin "mikro yazı"lı olduğu kaydedildi.

AA

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