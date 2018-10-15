En güçlü şehirler

Her yıl düzenli olarak hazırlanan Küresel Güçlü Şehir Endeksi‘nin 2017 yılı verileri açıklanırken, Türkiye’den sadece İstanbul’un yer alması dikkat çekti.

Ajans Press’in Mori Memorial Vakfı verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Küresel Güçlü Şehir Endeksi sıralamasına Türkiye’den sadece İstanbul’un girdiği görüldü. Böylelikle İstanbul’un geçen yılki puan oranı 926,2 olarak tespit edilirken, 2016 yılında 959,4 olması dikkat çekti. Verilerin ise şehirlerin ekonomiden, yaşam standartlarına kadar birçok farklı unsurun ele alınmasıyla oluşturulduğu saptandı. Araştırmada 44 şehir yer alırken, listenin başına ise 1560,1 oranla Londra’nın yerleştiği görüldü. Londra’yı da ikinci sıradan New York takip ederken, 1386,3 puan aldığı belirlendi. Üçüncü sıraya ise 1354,7 oranla Tokyo’nun oturduğu saptandı. Buna karşın dünyanın en güçlü şehirleri listesinin son sırasına 593 oranla Johannesburg yerleştiği kaydedildi. İstanbul - Nihat Orhan

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