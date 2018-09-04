En iyi temizlik kirletmemek

Çevreyi kirletmeyen bir ulaşım aracı olan bisikletin gönüllüleri, çevre kirliliğine dair farkındalık oluşturmak için İzmir İnciraltı Kent Ormanı’nda buluştu.

Bisikletçiler, İnciraltı Kent Ormanı’nın sahil kısmında çöp toplama ve temizlik etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe katılan bisikletliler, denize yakın alanda bulunan birçok plastik şişe, ayakkabı, elbise, çocuk bezi, plastik kapak gibi atıkları yanlarında getirdikleri çöp torbalarına doldurarak her cumartesi uğrak yerleri olan geniş bir alanı temizlemiş oldular. Toplanan çöpler sonrası açıklamalarda bulunan bisikletçiler şunları dedi: “Ortak yaşam alanlarımız gün geçtikçe kirleniyor. Bir arada yaşayabilmenin en önemli unsurlarından birisi de çöp kültürü. Keyifli vakit geçirdiğimiz alanları, özellikle şehrin gürültüsünden, kirli havasından kurtulduğumuz İnciraltı Kent Ormanı gibi alanları daha temiz tutmalıyız. Basit önlemlerle, prensibini yerleştirmek için acilen bir farkındalık hareketi oluşturmak gerekiyor.” Haber Merkezi

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