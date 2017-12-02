Engelleri aştı, patron oldu

Tokat’ta geçirdiği ateşli hastalık dolayısıyla bedensel engelli olan 51 yaşındaki Salih Sayar, kurduğu işinde patron oldu.

Tokat’ta 1,5 yaşında geçirdiği ateşli hastalık dolayısıyla bedensel engelli olan 51 yaşındaki Salih Sayar, yurt dışından getirdiği kanalizasyon açma makinesi ile kurduğu işinde patron oldu. Şehir merkezinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Salih Sayar, 1,5 yaşında ateşli hastalık geçirdi. Ailesi tarafından doktora götürülen Sayar, bir süre sonra felç geçirerek bedensel engelli oldu. Belden aşağısı tutmayan, ortez protez ile hayata tutunan ve koltuk değneği kullanan Salih Sayar, ilk olarak fotokopi üzerine iş yeri kurdu. 10 yıl boyunca bu işi yapan Sayar, yaşanan ekonomik krizden dolayı iş yerini kapatmak zorunda kaldı. Ardından yeni iş arayışlarına giren Sayar, yurt dışında yaşayan bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Almanya’dan 17 yıl önce 550 liraya kanalizasyon açma aleti getirdi. 2000 yılında yeni bir iş yeri açarak bu makine ile işine başlayan Sayar, 9 metre kare alanlık dükkânda faaliyete başladı. Engelli olmasına rağmen bizzat kendisi çalışan Sayar, zamanla işlerinin yoğunlaşması üzerine yanında bir çok kişiyi çalıştırdı. Şu anda 100 metre karelik alanda 8 kişiye iş imkânı sağlayan Sayar, 13 kişiye de bu mesleği öğreterek iş yeri açmalarına imkân sağladı. İşinin patronu olan Sayar, önüne çıkan engelleri aşmanın mutluluğunu yaşıyor.

“BEN BU ENGELİ AŞTIM”

Engelini sorun etmeden mücadele verdiğini anlatan Sayar, “Halk bize engelli bir işe yaramaz gözü ile bakarken, ben bu engeli aştım. Şu an ekibim var. Ben 2000 yılında bu işe başlarken ailem ve arkadaşlarım kesinlikle benim bu işi yapamayacağımı, başarıya götüremeyeceğimi söylemişlerdi. Kimse makineyi kullanmayı bilmediği için bana yardımcı olmakta sıkıntı çekti. Ama deneme yanılma yöntemiyle ben işi öğrendim. Ben öğrendikten sonra yanımda çalışanlara öğrettim. Sonrasında da iş bu şekilde büyüdü.” dedi.