Engelli öğrenciler ölümden döndü

Kahramanmaraş'ta engelli öğrencilerin içinde bulunduğu minibüs otomobille çarpışıp devrildi. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerindeki hayvan pazarı yakınlarında meydana geldi. İçerisinde ailelerin de bulunduğu engelli öğrencileri taşıyan Hasan Karabörk yönetimindeki 46 LB 072 plakalı minibüs, sürücüsü belirlenemeyen 46 LA 967 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi. Kazada, sürücülerle birlikte 4 öğrenci, minibüsün hostesi ile bir engelli annesi olmak üzere 8 kişi yaralandı. Yaralıların ambulanslarla götürüldükleri hastanelerde tedavilerine başlandı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. DHA

Okunma Sayısı: 88

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.