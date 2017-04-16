Engelli seçmen, oyunu emekleyerek kullandı

Nevşehir'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için gerçekleştirilen referandum için oyunu Güzelyurt Mahallesi’ndeki Turgut Akdevelioğlu İlkokulu'na gelen engelli, 18 yaşındaki Mustafa Bıyıklı, engelli merdiveni olmayınca akülü aracından inerek merdivenleri emekleyerek çıktı.

Okulda bekletilen tekerlekli engelli aracına binerek oyunu kullandı. Mustafa Bıyık, Bu tür yerlere Engelli merdivenlerinin yapılmasını istedi. Belediye Başkanı Hasan Ünver, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için gerçekleştirilen Referandum için oyunu Güzelyurt Mahallesi’ndeki Turgut Akdevelioğlu İlkokulunda kullandı. Eşi ve çocukları ile birlikte Turgut Akdevelioğlu İlkokulu’na gelen Belediye Başkanı Hasan Ünver, oy kullanacağı 1065 numaralı sandıktaki oy vermek için sırada bekleyenlerle ve sandık seçim görevlileriyle tokalaştı. Ünver, seçim görevlilerine başarılar dileğinde bulundu. Yaklaşık 5 dakika sırada bekleyen Belediye Başkanı Hasan Ünver, daha sonra oyunu kullandı. Nevşehirliler oy kullanmaya yoğun ilgi gösterdi. DHA

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