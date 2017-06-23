Engelli vatandaşa tepki çeken müdahale

​ADANA'da ailesiyle miras yüzünden davalık olan engelli 39 yaşındaki Ali Yıldız, tişört ve atletini çıkartarak park içinde ateşe verdi. 'Adalet istiyorum' diye bağıran Yıldız'a parkın özel güvenlik görevlisi müdahale etti. Görevlinin itekleyerek parktan uzaklaştırmak istediği bir bacağı aksayan eylemciye vatandaşlar sahip çıktı.

Olay, merkez Seyhan İlçesi'nde bulunan İnönü Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, babasından kalan miras yüzünden ailesiyle mahkemelik olan engelli Ali Yıldız, adliye binasından çıktıktan sonra parka geldi. Üzerindeki, tişört ve atletini çıkarıp ateşe veren Yıldız, 'Adalet istiyorum' diyerek bağırmaya başladı. Bu esnada elinde biber gazı olan parkın güvenlik görevlisi Yıldız'ı defalarca itekleyerek, parktan uzaklaştırmaya çalıştı. Aksayan ayağıyla, engelli olduğunu söyleyen Yıldız, güvenlik görevlisine "Ben engelleyim, itekleme" dedi. Kısa süre sonra parka gelen sivil polisler, yanan kıyafetleri söndürerek Yıldız'ı kaldırıma oturttu. Olaya şahit olan vatandaşlar, "Özürlü insana bu şekilde davranamazsınız. Engelli her zaman üstündür. O adamı dinleyin, gariban adama böyle davranılmaz " dedi. Ali Yıldız ifadesi için Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. DHA

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