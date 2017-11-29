Engelliye 50 bin lira şoku

Manisa’da yaşayan ve omurilik felçlisi olan 70 yaşındaki Sıddık Yurdakul, 2012 yılında engellilere verilen hakla Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) indiriminden yararlanarak otomobil aldı.

Yurdakul ve ailesi 5 yıl aradan sonra Manisa Vergi Dairesi’nden gönderilen 50 bin liralık usulsüzlük cezası ile şoke oldu. Sıddık Yurdakul, engelli raporunun birinde yüzde 96, diğerinde ise yüzde 85 yazdığı için usulsüzlükle suçlanıyor. DHA

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