İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, “Diyanet İşleri Başkanlığı’mız, müftülüklerimiz ve belediyelerimizle işbirliği yaparak, 2012’den itibaren devam ettirdiğimiz, ‘Engelsiz cami, engelsiz ibadet’ başlığıyla gerçekleşen çalışmalarımızda, engellilerimizin camiye ve mabede erişimi konusunda yaşadıkları sıkıntıları asgariye indirmek ve onları mabetle buluşturmak üzere çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

İstanbul Müftülüğü’nce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen, “Engellilerde din hizmeti ve din eğitimi” konulu panelin oturum başkanlığını yapan Yılmaz, yaptığı açılış konuşmasında, İslâm’ın bütün canlılara en güzel ve iyi şekilde davranmayı öğreten bir din olduğunu belirterek, engellilere nasıl davranılması gerektiği konusunda en güzel örneğin Hazreti Muhammed (asm) olduğunu söyledi. AA

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