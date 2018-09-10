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10 EYLÜL 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Erciyes, beyaz örtüyle kaplandı

10 Eylül 2018, Pazartesi 11:51
Türkiye'nin önemli kış sporları ve kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'na eylül ayında kar gözlemlendi.

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde etkisini gözlemlenen yağmurun gece kara dönüştüğü görüldü.

Dağın 3 bin 500 metre ve 3 bin 917 metre yüksekliği arasında bulunan Hörgüçkaya bölgesine mevsimin ilk karının görülmesiyle zirvenin küçük bir bölümü beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışıyla şehir merkezindeki hava sıcaklığı da yaklaşık 18 dereceye düştü.

Kurşunlu Şelalesi ziyaretçilerini hayran bırakıyor

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Bir tefekkür daveti de Gümüşhane yaylalarından...

"Vazgeçilmez yerlerimizden biri"

***

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Fotoğraflar ve Vecizeler...

'Gelenler mutlaka bir daha gelmek istiyor'

Kartpostallık bir manzara: Tefekkürlük Ağrı Dağı...

***

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Tefekkür penceresi: Ağaçlardaki sistem hayret uyandırdı...

''Bütün insanlarımızı buraya davet ediyorum''

Bahar dahi bir çiçektir: Bahardaki haşir nümunelerine dikkat lâzımdır...

Risale-i Nur’u okuyan kâinat kitabını okuyabilir

Coğrafyacı gözüyle: Bol tefekkürlü geceler dilerim

Coğrafyacı gözüyle - 1

O dolunay

Tefekkürlük Ağrı Dağı

***

Tefekkür Penceresi...

Allah'ın Müzeyyin ((herşeyi eşsiz sanatıyla süsleyen, güzelleştiren Allah)) ve Cemil ((Sonsuz güzellik sahibi Allah)) isminin tarif edildiği Risale-i Nur'dan bir bölüm;

''...Eğer o yüksek hakikatleri yakından temâşâ etmek istersen, git, fırtınalı bir denizden, zelzeleli bir zeminden sor. “Ne diyorsunuz?” de. Elbette “Yâ Celîl, yâ Celîl, yâ Azîz, yâ Cebbâr“ dediklerini işiteceksin.

Sonra, deniz içinde ve zemin yüzünde merhamet ve şefkatle terbiye edilen küçük hayvanattan ve yavrulardan sor. “Ne diyorsunuz?” de. Elbette “Yâ Cemîl, yâ Cemîl, yâ Rahîm, yâ Rahîm“ diyecekler.

Semâyı dinle. Nasıl "Yâ Celîl-i Zülcemâl" diyor. Ve arza kulak ver. Nasıl "Yâ Cemîl-i Zülcelâl"diyor. Ve hayvanlara dikkat et. Nasıl "Yâ Rahmân, yâ Rezzâk" diyorlar. Bahardan sor. Bak, nasıl "Yâ Hannân, yâ Rahmân, yâ Rahîm, yâ Kerîm, yâ Lâtif, yâ Atûf, ya Musavvir, yâ Münevvir, yâ Muhsin, yâ Müzeyyin" gibi çok esmâyı işiteceksin. Ve insan olan bir insandan sor. Bak, nasıl bütün Esmâ-i Hüsnâyı okuyor ve cephesinde yazılı; sen de dikkat etsen okuyabilirsin. Güya kâinat azîm bir musika-i zikriyedir. En küçük nağme, en gür nağamâta karışmakla, haşmetli bir letâfet veriyor. Ve hâkezâ, kıyas et.'

Sözler, 24. Söz, Birinci Dal - Devamını Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/risaleinur/sozler/#534

***

"Ne kadar güzeldir" deme!

''Dünyayı ve ondaki mahlûkatı mânâ-yı harfiyle ((bir şeyin kendisini değil de, san'atkarını, ustasını, sahibini bilip tanıtan mana)) sev; mânâ-yı ismiyle ((birşeyin bizzat kendisine bakan ve kendisini tanıtan manası))  sevme. "Ne kadar güzel yapılmış" de. "Ne kadar güzeldir" deme. Ve kalbin bâtınına, başka muhabbetlerin girmesine meydan verme. Çünkü, bâtın-ı kalb âyine-i Sameddir ve Ona mahsustur.''

Risale- Nur, Sözler, Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf

Risale-i Nur'dan Sözler isimli eserden 32. Söz'ü okumak için tıklayınız;

http://www.yeniasya.com.tr/risaleinur/sozler/#962

AA

Etiketler: erciyes dağı, kar
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