‘Erciyes’ büyülüyor

Kayseri’nin sembolü olan Erciyes Dağı, 3917metre yüksekliği, bulutları delen zirvesi, tepesinden eksik olmayan karıyla insanı adeta büyülüyor.

Genel görünümü kubbeyi andıran 3917 metre yüksekliğe sahip Erciyes Dağı, bulutları delen zirvesi, tepesinden eksik olmayan karı ve insana İlahî duygular sunan azametiyle, Kayseri’nin sembolü. Türkiye’nin en yüksek dağlarından olan Erciyes, Kayseri’nin güneybatısında tek bir kütle durumunda yükseliyor. Erciyes’in doruğu genel görünümü ile bir kubbeyi andırıyor. Dağın sel yatakları ile derin biçimde yarılmış, yer yer üst üste kubbelerden ve sırtlardan oluşmuş doruklarında, kabaca doğu-batı doğrultulu bir sağrı uzanmakta ve bu sağrı üzerinde iki tepe bulunuyor. Bunlardan biri olan 3917 m. yükseklikteki Büyük Erciyes, aynı zamanda dağın zirvesini oluşturuyor. İkinci tepeyse bunun batısında yer alan Safrakaya tepesi ya da Küçük Erciyes olarak adlandırılıyor.

Fotoğraf tutkunları için keyifli bir yolculuk

Erciyes Dağı çevresi, eski dönemlerden beri önemli bir yerleşme merkezi olma niteliğini koruyor. Kayseri İl Merkezi bu dağın eteğine yakın bir bölgede kurulu. İlin önemli yerleşme merkezlerinden Develi ilçesine bağlı olan Erciyes Dağı’na Kayseri’den Develi dolmuşlarına binerek çıkabilirsiniz. Dağın eteğine ulaşmak için de genelde teleferik kullanılıyor. Kısa ama bir o kadar da keyifli olan teleferik yolcuğu sizi biraz heyecanlandırabilir. Ama bu heyecanlı yolculuk fotoğraf tutkunları için kaçınılmaz olacak.

Enfes bir tat ‘sucuk ekmek’

Ayrıca Erciyes, uluslararası kış sporları merkezi konumundadır. Kayak ve dağcılık için son derece elverişli pist ve kulvarların yer aldığı Erciyes’te son yıllarda yapılan çalışmalarla modern konaklama yerleri inşa edilmiş durumda. Evet, muhakkak gidip görülmesi gereken Erciyes Dağı’nda içiniz üşüdüğünde ısınmak için gideceğiniz, 24 saat hizmet veren tesislerinde Kayseri’nin sucuk ekmeğini tatmadan gidemiyor insan. Kayseri’ye yolunuz düştüğünde Erciyes’e çıkmanızı şiddetle tavsiye ediyorum.

HABER: KÜBRA ÜNÜVAR