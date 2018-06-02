Erdoğan'dan şaşırtan UBER açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UBER uygulamasının bittiğini belirterek, "Bir de bu UBER muber diye bir şey çıkmış. O iş bitti. Artık böyle bir şey yok. Geçenlerde zaten Başbakanımız açıkladı. Taksicilik sistemimiz var. Nereden çıktı? Avrupa'da varmış. Bana ne Avrupa'dan. Kararını biz vereceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'da Türkiye Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin iftar programında konuştu.

"TAKSİCİ ESNAFIMIZIN DA BURADA DURUP KENDİNİ MUHASEBEYE TUTMASI GEREKİYOR"

Erdoğan, "Taksici esnafımızın da burada durup kendini muhasebeye tutması gerekiyor. Hem teknik kalite anlamında hem de müşteri ilişkileri bakımından hizmet standartlarını yükseltmeyen bir mesleğin varlığını uzun süre devam ettirebilmesi mümkün değildir. Er veya geç bir alternatif gelir bu sistemi değiştirir. Bunun için taksicilerimizin kendilerine verilen imkanı gereken dönüşümü gerçekleştirerek en iyi şekilde değerlendirmeye davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"BİR DE BU UBER MUBER DİYE BİR ŞEY ÇIKMIŞ. O İŞ BİTTİ"

UBER uygulamasının bittiğini belirten Erdoğan, "Bir de bu UBER muber diye bir şey çıkmış. O iş bitti. Artık böyle bir şey yok. Geçenlerde zaten Başbakanımız açıkladı. Taksicilik sistemimiz var. Nereden çıktı? Avrupa'da varmış. Bana ne Avrupa'dan. Kararını biz vereceğiz. Sayın Vali bütün yetki sizde İçişleri Bakanlığımız talimatı verdi. Kusura bakmasınlar. Bunların üzerine trafik gidecek gereğini yapacak. Taksicilerimizin hakkını birilerine yedirtmeyiz" dedi.