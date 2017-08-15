Eren Bülbül’ün adı okulunda yaşatılacak

Trabzon'un Maçka İlçesi’nde PKK’lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle kurşunların hedefi olarak şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün adı Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne verildi.

Trabzon Millî Eğitim Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada şehit olan Eren Bülbül’ün adı öğrenim gördüğü Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne verilerek Şehit Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi adını aldı. Yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi: “Maçka ilçesinde meydana gelen hain terör saldırısı sonucu Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi Eren Bülbül şahadet mertebesine erişerek Hakk’a yürüdü. Millî Eğitim Bakanlığı, ahde vefa adına şehidimiz Eren Bülbül’ün isminin okumakta olduğu okula verilmesi suretiyle hatırasının ebediyen yaşatılması kararını aldı. Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesinin adı Şehit Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak değiştirildi. Bu karar başta acılı ailesi olmak üzere millî eğitim camiası ve Trabzon halkı tarafından takdirle karşılandı.” AA

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