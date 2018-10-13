Ergene’nin çamuru enerjiye dönüşecek

Namık Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Yeni teknolojiler burada deneniyor. Atıktan enerji elde edilme süreçleri burada başlatıldı.” dedi.

Tecer, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 2011 yılında devreye girdiğini ve bunun Türkiye’de bugüne kadar gerçekleştirilmiş en büyük çevresel koruma planı olduğunu söyledi.

Ergene’nin sağlıklı günlere dönmesi için özverili bir çalışmanın yapıldığını aktaran Tecer, “Sadece sular değil arıtılan çamurlarla ilgili de yoğun bir çalışma devam ediyor. Yeni teknolojiler burada deneniyor. Atıktan enerji elde edilme süreçleri burada başlatıldı. Hatta bu gelişmelerden sonra Çevre Bakanlığı çamurları biyokütle sınıfına aldı. Enerji Bakanlığı ile görüşmeler devam ediyor. Buradan üretilecek enerji, tıpkı güneş enerjisi gibi, tıpkı rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir kaynak olarak kararlaştırıldı.” diye konuştu. Tecer, atık çamurların bertaraf edilmesinin daha kolay hale getirilmesi ve yatırımcıların önünü açmak için bazı teşviklerin de olduğunu belirtti.